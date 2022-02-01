ЦИК: численность избирателей в России на январь 2022 года составила 107,9 млн человек

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По информации Центральной избирательной комиссии России, общая численность избирателей в стране по состоянию на 1 января 2022 года составила 107,9 млн человек.
ЦИК: численность избирателей в России на январь 2022 года составила 107,9 млн человек
  • РИА Новости

Соответствующая информация появилась на странице ЦИК в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что данные о численности избирателей в России публикуются дважды в год: в январе и июле.

«Численность избирателей по состоянию на 1 января 2022 года в России — 107 млн 943 тыс. 728 человек», — рассказали в ЦИК.

При этом за пределами России — 2,01 млн избирателей, в городе Байконуре — свыше 12 тыс. избирателей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования.

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