ЦИК: численность избирателей в России на январь 2022 года составила 107,9 млн человек
- РИА Новости
Соответствующая информация появилась на странице ЦИК в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что данные о численности избирателей в России публикуются дважды в год: в январе и июле.
«Численность избирателей по состоянию на 1 января 2022 года в России — 107 млн 943 тыс. 728 человек», — рассказали в ЦИК.
При этом за пределами России — 2,01 млн избирателей, в городе Байконуре — свыше 12 тыс. избирателей.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования.