В Татарстане рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Татарстане заявил о готовности оказывать помощь заболевшим — на данный момент для этих целей задействовано 55 медицинских организаций.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в регионе развёрнуто 3912 коек, из которых занято 82,8%. На случай необходимости предусмотрен резерв.

Также ведётся мониторинг числа больных и занятых мест.

«Все медицинские организации в республике обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарственными препаратами, а также средствами индивидуальной защиты медработников», — отметили в оперштабе.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 125 836 случаев COVID-19.