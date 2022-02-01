Премьер Мишустин заявил о колоссальной нагрузке на первичное звено здравоохранения

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Первичное звено здравоохранения сегодня испытывает колоссальные нагрузки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Премьер Мишустин заявил о колоссальной нагрузке на первичное звено здравоохранения
  • AP

«Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене. Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов.

«Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов», — заявил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом.

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