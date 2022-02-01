Геронтолог Позднякова назвала эффективный способ избежать деменции

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Доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова рассказала, какой образ жизни нужно вести, чтобы избежать деменции.
Геронтолог Позднякова назвала эффективный способ избежать деменции
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«Отсутствие физической активности приводит к ухудшению практически любого заболевания, в том числе и хронических. Про деменцию так оно и есть, потому что недостаток физической активности приводит к отрицательной динамике», — сказала специалист в беседе с Nation News.

Довольно простым, но эффективным решением станут регулярные прогулки — в день достаточно ходить около 20—30 минут.

Чтобы мотивировать себя на такой шаг, можно завести домашнего питомца. Также для тренировки умственных способностей подойдут занятия, связанные с усвоением новой информации, сказала Позднякова.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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