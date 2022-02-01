В Москве число операторов горячей линии 122 увеличили втрое

В связи с распространением штамма коронавируса «омикрон» число операторов на линии Единой медицинской справочной службы 122 увеличили в три раза — до 7 тыс.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства, такое поручение дал мэр города Сергей Собянин.

Помимо операторов, обращения принимают и прошедшие обучение волонтёры.

За последние две недели также возросло число каналов связи на линии 122. Оно увеличилось более чем в четыре раза — с 5 тыс. до 21 тыс. Благодаря этому удаётся выдерживать большой поток одновременных звонков.

Созданная инфраструктура по масштабу сравнима с сетью небольшой европейской страны, передаёт НТВ.

Отмечается, что на линии также работает голосовой ассистент.

Ранее сообщалось, что ещё 200 студентов медицинских колледжей начали принимать звонки в службе 122 в Московской области.