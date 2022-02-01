В «Векторе» сообщили о заключении контрактов на экспорт более 50 млн доз «ЭпиВакКороны»

В центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили о заключении контрактов с зарубежными компаниями на экспорт более 50 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«В настоящее время между производителями вакцины «ЭпиВакКорона» и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объёмом более 50 млн доз», — приводит сообщение научного центра ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России продлило срок годности вакцины «ЭпиВакКорона» до девяти месяцев.

Также центр «Вектор» заявил о наличии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в большинстве регионов России.

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