Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины «ЭпиВакКорона» в большинстве регионов России

Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в большинстве регионов России.

«Сегодня вакцина «ЭпиВакКорона» есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан от COVID-19», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации центра, в 2021 году было введено в оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) «ЭпиВакКороны».

Также отмечается, что получение очередного заказа Минздрава на производство «ЭпиВакКороны» ожидается в феврале 2022 года.

Ранее газета «Ведомости» писала, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года.

До этого стало известно, что Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года.