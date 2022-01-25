«Ведомости»: Минздрав России временно приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны»

Минздрав России временно приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны», пишут «Ведомости».

Как уточняет издание, причина может заключаться в том, что производители выпустили слишком много вакцины, а также в том, что в ряде регионов она непопулярна.

Согласно реестру разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года.

Собеседники «Ведомостей» в Госдуме и российской фармацевтической компании также отметили, что в регионы данная вакцина давно не поставляется.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года.

17 декабря 2021 года стало известно, что первые 12 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот.