«Ведомости»: Минздрав России временно приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны»

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Минздрав России временно приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны», пишут «Ведомости».
«Ведомости»: Минздрав России временно приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Как уточняет издание, причина может заключаться в том, что производители выпустили слишком много вакцины, а также в том, что в ряде регионов она непопулярна.

Согласно реестру разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года.

Собеседники «Ведомостей» в Госдуме и российской фармацевтической компании также отметили, что в регионы данная вакцина давно не поставляется.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года.

17 декабря 2021 года стало известно, что первые 12 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот.

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