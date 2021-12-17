Первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот

Короткая ссылка
Первые 12 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот.
Первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в аккаунте вакцины в Instagram.

Отмечается, что официально зарегистрирована первая партия «ЭпиВакКороны-Н» (Aurora-CoV).

«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объёмом 12 тыс. доз предназначена для клинических исследований третьей фазы», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить