Первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот

Первые 12 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот.

Об этом говорится в сообщении в аккаунте вакцины в Instagram.

Отмечается, что официально зарегистрирована первая партия «ЭпиВакКороны-Н» (Aurora-CoV).

«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объёмом 12 тыс. доз предназначена для клинических исследований третьей фазы», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России продлило срок регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года.