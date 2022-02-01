Министерство здравоохранения России продлило срок годности вакцины «ЭпиВакКорона»

Минздрав России продлил срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«В настоящее время по результатам изучения стабильности вакцины «ЭпиВакКорона», 10 декабря 2021 года Минздравом России утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины «ЭпиВакКорона», изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — десять месяцев, для промплощадок «Вектор-Биальгам» и «Герофарм» — девять месяцев», — приводит сообщение ТАСС.

В центре также отметили, что сроки годности могут быть ещё увеличены по мере получения новых данных.

Ранее центр «Вектор» заявил о наличии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в большинстве регионов России.

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