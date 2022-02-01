Детский омбудсмен Волынец поддержала идею ввести курс по цифровой гигиене для школьников

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала предложение ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа ввести в общеобразовательных школах спецкурс «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков».
Детский омбудсмен Волынец поддержала идею ввести курс по цифровой гигиене для школьников
  • Legion-Media

«Инициатива здравая, потому что, к сожалению, не только дети, но и взрослые не обладают какими-то элементарными навыками по поведению в сети, по отношению к информации, которая там есть. Конечно, нужно преподавать какие-то азы, и, когда мы говорим о детях, было бы здорово, если бы это было в школе», — считает Волынец.

По её словам, сейчас наблюдается рост кибермошенничества.  

«Кража средств с пластиковых карт, разного рода пирамиды... Также соцсети — за любым аккаунтом может быть кто угодно. Это и педофилы, и мошенники, и те, кто вербует террористов, и те, кто провоцирует детей на суициды… Огромный класс злоумышленников, которые пользуются доверчивостью детей, их незнанием и неопытностью», — рассказала уполномоченный по правам ребёнка.

Она подчеркнула, что эту программу нужно согласовывать с методологами «в зависимости от возраста детей».

Также курс, по её мнению, должен быть понятным и интересным.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести в общеобразовательных школах спецкурс «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» и рассказал, из чего он должен состоять.

Он подчеркнул, что подобный спецкурс создаст основу для формирования критического мышления, научит школьников грамотно использовать источники информации для образовательного процесса и в повседневной жизни, а также распознавать и верифицировать фейки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить