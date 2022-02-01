Детский омбудсмен Волынец поддержала идею ввести курс по цифровой гигиене для школьников

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала предложение ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа ввести в общеобразовательных школах спецкурс «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков».

«Инициатива здравая, потому что, к сожалению, не только дети, но и взрослые не обладают какими-то элементарными навыками по поведению в сети, по отношению к информации, которая там есть. Конечно, нужно преподавать какие-то азы, и, когда мы говорим о детях, было бы здорово, если бы это было в школе», — считает Волынец.

По её словам, сейчас наблюдается рост кибермошенничества.

«Кража средств с пластиковых карт, разного рода пирамиды... Также соцсети — за любым аккаунтом может быть кто угодно. Это и педофилы, и мошенники, и те, кто вербует террористов, и те, кто провоцирует детей на суициды… Огромный класс злоумышленников, которые пользуются доверчивостью детей, их незнанием и неопытностью», — рассказала уполномоченный по правам ребёнка.

Она подчеркнула, что эту программу нужно согласовывать с методологами «в зависимости от возраста детей».

Также курс, по её мнению, должен быть понятным и интересным.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести в общеобразовательных школах спецкурс «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» и рассказал, из чего он должен состоять.

Он подчеркнул, что подобный спецкурс создаст основу для формирования критического мышления, научит школьников грамотно использовать источники информации для образовательного процесса и в повседневной жизни, а также распознавать и верифицировать фейки.