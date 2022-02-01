Ректор РТУ МИРЭА представил возможную программу курсов по цифровой гигиене для школьников

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Александра Самсоненко
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести в общеобразовательных школах спецкурс «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» и рассказал, из чего он должен состоять. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Ректор РТУ МИРЭА представил возможную программу курсов по цифровой гигиене для школьников
  • Legion-Media

В обращении Кудж отметил, что, поскольку к 11 годам у 99% школьников появляется смартфон (согласно данным опросов), представляется рациональным включение подобного курса в программу шестого класса.

Он уточнил, что курс должен состоять из теоретической и практической частей. Теория подразумевает обучение основам цифровой и информационной грамотности, знакомство с особенностями источников информации в интернете (СМИ, блоги, социальные сети, развлекательные порталы), психологическими приёмами манипулирования сознанием и методами противодействия им в адаптированном для детей формате.

Практическая часть подразумевает выработку навыка поиска достоверных сведений и верификации данных.

«Одновременно предлагаем ввести курсы дополнительной профессиональной подготовки для преподавателей информатики, на которых целесообразно возложить преподавание спецкурса», — отметил Кудж.

Кроме того, он подчеркнул, что введение спецкурса «Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков» создаст основу для формирования критического мышления, научит школьников грамотно использовать источники информации для образовательного процесса и в повседневной жизни, а также распознавать и верифицировать фейки.

Летом 2021 года депутат Александр Хинштейн заявил, что тема цифровой безопасности детей и молодёжи является важнейшей на сегодняшний день.

Как отмечается на сайте Госдумы, парламентарий сообщил, что считает введение обучения школьников цифровой грамотности и цифровой гигиене крайне важным вопросом.

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