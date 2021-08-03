Психолог рассказала о необходимости научить ребёнка правильно использовать соцсети
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Чтобы оградить ребёнка от негативного контента в социальных сетях, нужно с раннего возраста прививать ему культуру ведения соцсетей и потребления информации, рассказала она в беседе с телеканалом «360».
«Практика использования каких-то фильтров, родительского контроля показывает, что это не избавляет ребёнка от негативного специфического контента, который может повлиять на его психологическое здоровье», — добавила специалист.
Более эффективным будет прививание детям цифровой гигиены, пояснила Ткачук.
Цифровая гигиена — это набор правил ведения соцсетей. Чтобы не подвергать себя опасности, ребёнок должен научиться делать своё присутствие в интернете осознанным, констатировала эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.