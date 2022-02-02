В обществе изобретателей назвали самые значимые изобретения 2021 года в России

В пресс-службе Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали RT о пяти значимых изобретениях 2021 года.

Как отметили в обществе, одним из таких изобретений является инновационная модель ледокола «Помор-ВОИР».

Автор изобретения — советник ЦС ВОИР по водному транспорту, капитан дальнего плавания, автор проекта ледокола «Помор» Юрий Чашков.

В ходе испытания была продемонстрирована работа ступенчатых носовых обводов ледокола, которые продавливали края расколотого ледового поля и раздвигали разрушенные фрагменты таким образом, чтобы они оставались под ледовым покровом. За ледоколом остаётся чистый канал, по которому могут свободно проходить ведомые суда.

Кроме того, в ВОИР обратили внимание на систему спасения на водоёмах «СОФА» — спасательный самонадувной рукав.

Устройство должно быть направлено в сторону утопающего, его можно толкнуть по льду или кинуть в воду.

Отмечается, что рукав мгновенно полностью надувается и выпрямляется, поэтому утопающему достаточно ухватиться за него и выбраться на твёрдую поверхность, не подвергая опасности спасателей. Возможно использование при температурах от -60 до +50 °С.

Одним из важных изобретений 2021 года стал проект Silverty Mask. Автор — Егор Лодышкин, инициатор и держатель исключительной лицензии, технологический предприниматель.

Это многоразовые гигиенические маски с нанопокрытием из серебра 999-й пробы. Для их производства подобраны материалы, обеспечивающие максимальную фильтруемость.

Кроме того, маска имеет конструкцию, позволяющую плотно облегать лицо со всех сторон, чтобы обеспечить эффективную защиту от проникновения микробов.

Помимо этого, в ВОИР рассказали RT об энергосберегающей системе отопления и кондиционирования (ЭСОК) для арктических районов. Технология при проектировании новых зданий решает две проблемы: повышение энергетической и экологической эффективности.

Технологию ЭСОК можно применять при проектировании гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Автор технологии — Владислав Харитонов.

Специалисты пресс-службы также упомянули проект «Двигатели сверхмалых космических аппаратов». Он предполагает использование кинетической энергии, в том числе естественного и техногенного космического мусора. Планируется создание двигателей с внешними источниками энергии для межорбитальных манёвров сверхмалых космических аппаратов.

В ВОИР пояснили, что осуществляется серия наземных испытаний на реальных режимах, а также планируется серия лётных испытаний. Автор — Дмитрий Новосельцев.

Ранее в Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне.