В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне

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Анастасия Румянцева
На первом месте по изобретениям в области создания лекарств находятся противовирусные средства для лечения и облегчения тяжести течения вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.
В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне
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Как отметили в ведомстве, на втором и третьем местах расположены противоопухолевые и сердечно-сосудистые препараты.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности также пояснили RT, что с апреля 2020 года (начало пандемии COVID-19) по 20 января текущего года было подано 1042 заявки на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, как добавили специалисты, было выдано 468 патентов на технологии в этой области.

В Роспатенте рассказали, что в прошлом году учёные ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России получили патент на лекарственное средство «МИР 19», обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса и родственных вирусов.

Кроме того, в 2021 году была запатентована разработка в области биотехнологий, которая помогает организму бороться с развитием опухолевых клеток, заявили в ведомстве.

Помимо этого, учёные изобрели и запатентовали способ повышения эффективности антибиотиков, а также наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина (путём проглатывания) и способ её получения.

Ранее в Роспатенте рассказали о росте числа заявок на изобретения в начале 2021 года.

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