В России за сутки выявили 125 836 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 125 836 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 124 070 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За 24 часа в стране из-за коронавируса скончались 663 человека, накануне — 621 пациент.

Также за сутки в стране был выписан 40 301 человек, накануне — 30 130.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что в российских регионах в дистанционном формате обучаются 8,69% школьников, на карантине по коронавирусу находится 230 школ.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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