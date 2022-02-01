Гинцбург допустил использование спрея от коронавируса для вакцинации детей до пяти лет
«Мы про это думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в десять раз её (вакцину. — RT) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», — цитирует Гинцбурга Интерфакс.
Он заявил о необходимости в первую очередь дождаться результатов испытаний назальной формы вакцины на взрослом населении.
Ранее Гинцбург заверил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от инфицирования COVID-19.
Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что исследователи не зафиксировали нежелательных реакций на назальную вакцину от COVID-19 среди добровольцев.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.