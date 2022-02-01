Гинцбург допустил использование спрея от коронавируса для вакцинации детей до пяти лет

Назальный спрей может быть использован для вакцинации от коронавируса детей младше пяти лет, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы про это думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в десять раз её (вакцину. — RT) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», — цитирует Гинцбурга Интерфакс.

Он заявил о необходимости в первую очередь дождаться результатов испытаний назальной формы вакцины на взрослом населении.

Ранее Гинцбург заверил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от инфицирования COVID-19.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что исследователи не зафиксировали нежелательных реакций на назальную вакцину от COVID-19 среди добровольцев.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.