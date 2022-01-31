Победитель конкурса «Мастера гостеприимства» открыла мемориальный комплекс национального достояния в Городце

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Екатерина Крюнас, победитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» —проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», открыла мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского в Городце (Нижегородская область).
Победитель конкурса «Мастера гостеприимства» открыла мемориальный комплекс национального достояния в Городце
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Мы гордимся тем, что наши участники популяризируют историю нашей страны. Этот комплекс — отличный пример, который позволит вызвать живой интерес к истории российского государства», — заявил руководитель конкурса Богдан Кондратов.

Он выразил уверенность, что комплекс будет интересен любой целевой аудитории.

Сама Крюнас отметила, что 800-летие со дня рождения Александра Невского стало особенной датой.

«Это была возможность реализовать уникальный проект, индивидуальный, абсолютно не похожий на другие музейно-выставочные пространства», — сказала она.

Ранее сообщалось, что полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

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