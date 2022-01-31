Победитель конкурса «Мастера гостеприимства» открыла мемориальный комплекс национального достояния в Городце
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Мы гордимся тем, что наши участники популяризируют историю нашей страны. Этот комплекс — отличный пример, который позволит вызвать живой интерес к истории российского государства», — заявил руководитель конкурса Богдан Кондратов.
Он выразил уверенность, что комплекс будет интересен любой целевой аудитории.
Сама Крюнас отметила, что 800-летие со дня рождения Александра Невского стало особенной датой.
«Это была возможность реализовать уникальный проект, индивидуальный, абсолютно не похожий на другие музейно-выставочные пространства», — сказала она.
Ранее сообщалось, что полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».