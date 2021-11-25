Более 500 победителей конкурса «Мастера гостеприимства» посетят регионы России

Полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Первая группа 26 ноября посетит Республику Башкортостан, сообщает интернет-газета «Взгляд».

Также 80 человек — школьники и студенты конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» — совершат поездку в Мурманск.

Всего в последнюю неделю ноября в путешествия отправятся более 500 человек. Гости посетят Красноярск, Карачаево-Черкессию, Карелию, Сочи, Самару, Тюмень, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Москву, Нижний Новгород и Татарстан.

В апреле ФАН сообщало, что в Краснодаре объявили финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».