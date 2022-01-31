Инфекционист Коновалов напомнил об опасности самолечения

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов напомнил об опасности самолечения.
Инфекционист Коновалов напомнил об опасности самолечения
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«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причём ни в каком возрасте. Вообще, понятие «самолечение» — это когда лечение идёт без контроля специалиста. Причём неважно, насколько этот контроль посредственный или это удалённые консультации на основании каких-то обследований, — всё должно быть под контролем врача», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Он также отметил, что есть факторы, которые способны ухудшить течение COVID-19, прежде всего — отсутствие предварительной вакцинации. В связи с этим Коновалов рекомендовал сделать прививку против коронавируса.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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