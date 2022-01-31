Омбудсмен Москалькова высказалась об идее создания службы пробации

Поддержка российским президентом Владимиром Путиным идеи создания службы пробации в системе ФСИН поможет развёртыванию новой системы мер помощи людям по возвращению в открытое общество, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Очень важно, что сегодня президент Российской Федерации поддержал идею создания службы пробации в системе ФСИН России для помощи осуждённым», — написала Москалькова в своём Instagram.

По её словам, решение Путина позволит осуществить развёртывание принципиально новой системы мер помощи людям по возвращению в открытое общество.

Она добавила, что люди, освободившиеся из мест лишения свободы, направляют к ней обращения о низких размерах пособия при освобождении, трудностях при получении жилья и трудоустройстве.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом Путиным предложил создать в системе ФСИН службу пробации для помощи осуждённым, а также ввести должность ответственного за это замдиректора ФСИН.