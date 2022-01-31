Сенатор Клишас заявил о поддержке Совфедом идеи Минюста создать в России службы пробации

В Совете Федерации поддерживают идею Минюста о создании в России службы пробации, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Полностью поддерживаем подход Минюста», — цитирует РИА Новости Клишаса.

По его словам, это хорошая идея, которая давно обсуждается в юридическом сообществе.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать в системе ФСИН службу пробации для помощи осуждённым, а также ввести должность ответственного за это замдиректора ФСИН.