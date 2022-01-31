Глава Минюста Чуйченко сообщил о планах создать службу пробации для помощи осуждённым

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Министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать в системе ФСИН службу пробации для помощи осуждённым, а также ввести должность ответственного за это замдиректора ФСИН.
Глава Минюста Чуйченко сообщил о планах создать службу пробации для помощи осуждённым
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Мы уже подготовили соответствующий проект закона о пробации, он в высокой степени готовности у нас», — приводит слова Чуйченко ТАСС.

Он отметил, что заканчивается процедура согласования и после этого проект будет представлен в правительство для последующего внесения в Госдуму.

«Поэтому я бы хотел, чтобы вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 года уже создадим её...» — заявил Чуйченко.

Также он предложил ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию и начнёт формирование этой службы.

«Просил бы вас это предложение одобрить», — добавил министр.

Глава государства поддержал его.

«Хорошо», — сказал он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал разбираться в случаях злоупотреблений в системе ФСИН.

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