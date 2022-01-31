Эксперты hh.ru заявили о росте числа вакансий для медработников в Калининградской области

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Число вакансий для медработников в Калининградской области выросло в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. С начала января работодатели разместили 400 новых предложений.
Эксперты hh.ru заявили о росте числа вакансий для медработников в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на компанию hh.ru.

Предлагаемая зарплата для медработников увеличилась на 5 тыс. рублей за год и достигла 40 тыс. Самая высокая зарплата в данной сфере составила 130 тыс. рублей.

Также стало известно, что пермские компании стали чаще искать сотрудников для дистанционной работы, передаёт URA.RU.

«В январе 2022 года спрос на дистанционных сотрудников продолжает расти: так, по России в целом было открыто в три с половиной раза больше вакансий, предполагающих удалённый формат работы, чем в январе 2021 года», — заявили в hh.ru.

Там отметили, что в Пермском крае дистанционных вакансий стало в 3,8 раза больше.

Ранее руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала о ситуации на рынке труда.

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