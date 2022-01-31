Эпидемиолог Дубинин напомнил о мерах профилактики COVID-19
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В беседе с Pravda.Ru он отметил важность регулярного мытья рук с мылом (и обработки рук антисептиком, если рядом нет раковины).
По словам специалиста, также необходимо носить маску или респиратор, проветривать помещения.
Кроме того, желательно избегать мест массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что за последние сутки в России выявили 124 070 случаев коронавируса.