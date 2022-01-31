Эпидемиолог Дубинин напомнил о мерах профилактики COVID-19

Санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин напомнил о мерах профилактики COVID-19.

В беседе с Pravda.Ru он отметил важность регулярного мытья рук с мылом (и обработки рук антисептиком, если рядом нет раковины).

По словам специалиста, также необходимо носить маску или респиратор, проветривать помещения.

Кроме того, желательно избегать мест массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что за последние сутки в России выявили 124 070 случаев коронавируса.