Педиатр Тимаков рассказал, о чём стоит помнить перед вакцинацией подростков от COVID-19

Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, каким правилам стоит следовать и о чём нужно помнить перед процедурой вакцинации подростков от COVID-19.

«Для того чтобы проходить вакцинацию, ребёнок должен быть здоров. Чтобы дома никто не болел», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, перед вакцинацией детей осматривает врач. Как отметил Тимаков, оценивается общее состояние здоровья.

«Противопоказания такие же все, как у взрослых. Более насторожённое отношение по поводу вакцинации детей, имеющих хронические заболевания, избыточную массу тела», — добавил он.

Ранее Newinform сообщал, что за последние сутки в России выявили 124 070 случаев COVID-19.