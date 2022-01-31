Педиатр Тимаков рассказал, о чём стоит помнить перед вакцинацией подростков от COVID-19

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Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, каким правилам стоит следовать и о чём нужно помнить перед процедурой вакцинации подростков от COVID-19.
Педиатр Тимаков рассказал, о чём стоит помнить перед вакцинацией подростков от COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Для того чтобы проходить вакцинацию, ребёнок должен быть здоров. Чтобы дома никто не болел», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, перед вакцинацией детей осматривает врач. Как отметил Тимаков, оценивается общее состояние здоровья.

«Противопоказания такие же все, как у взрослых. Более насторожённое отношение по поводу вакцинации детей, имеющих хронические заболевания, избыточную массу тела», — добавил он.

Ранее Newinform сообщал, что за последние сутки в России выявили 124 070 случаев COVID-19.

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