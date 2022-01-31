Терапевт Налегач напомнила правила хранения лекарств

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Терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.
Терапевт Налегач напомнила правила хранения лекарств
  • globallookpress.com

Для хранения медикаментов подойдёт пластиковый или картонный контейнер с плотной крышкой, который будет стоять в тёмном и сухом месте, сказала она в беседе с ФАН.

«Это ни в коем случае не должна быть ванная комната, балкон или место рядом с нагревателем, так как это грозит повышенной влажностью и перепадом температур, что недопустимо для лекарств. Обратите внимание, что для детей контейнер должен быть недоступен», — объяснила Налегач.

Также она добавила, что не стоит выкладывать лекарства из упаковок, ведь на них указаны сроки годности препаратов и условия хранения.

«Это же касается и привычки обрезать блистеры — вы можете отрезать участок с названием или сроком годности медикамента», — предупредила врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

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