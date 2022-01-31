В Петербурге детям и подросткам временно запретили посещать кафе и магазины

В Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, которые в основном касаются детей и подростков.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, с 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать кафе, магазины, рестораны и другие объекты в дополнение к уже действующему запрету в отношении музеев, кино и театров.

«Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания, за исключением территорий вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах», — уточнили в пресс-службе.

В случае с розничной торговлей мера распространяется на все объекты, за исключением аптек и продовольственных магазинов.

Также под запретом проведение практически всех спортивных и физкультурных мероприятий для детей.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».