В Петербурге детям и подросткам временно запретили посещать кафе и магазины

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В Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, которые в основном касаются детей и подростков.
В Петербурге детям и подросткам временно запретили посещать кафе и магазины
  • Legion-Media

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, с 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать кафе, магазины, рестораны и другие объекты в дополнение к уже действующему запрету в отношении музеев, кино и театров.

«Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания, за исключением территорий вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах», — уточнили в пресс-службе.

В случае с розничной торговлей мера распространяется на все объекты, за исключением аптек и продовольственных магазинов.

Также под запретом проведение практически всех спортивных и физкультурных мероприятий для детей.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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