Объявлена архитектура деловой программы Международного арктического форума

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Стала известна архитектура деловой программы Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт 11—13 апреля в Санкт-Петербурге.
Объявлена архитектура деловой программы Международного арктического форума
  • AP

«С 20 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. Основной целью председательства является развитие Арктического региона на основе баланса экономического, экологического и социального факторов. Именно поэтому девиз председательства — «Ответственное управление для устойчивой Арктики», — заявил зампред правительства России, полпред президента России в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев.

Со своей стороны, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков отметил, что деловая программа форума формируется с учётом приоритетов российского председательства, среди которых социально-экономическое развитие региона, население Арктики, охрана окружающей среды и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.

Архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков. В их числе — «Экономическое развитие», «Комфортные условия для жизни в Арктике», «Развитие логистики в Арктике», «Экология и климат в Арктике», «Наука и образование в Арктике», «Международное сотрудничество в Арктике».

Молодёжная программа включает Молодёжный арктический форум, который состоится в Архангельске.

Кроме того, в рамках форума пройдёт заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Ранее сообщалось, что в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021 году прошло 32 мероприятия, оператором которых выступает фонд «Росконгресс».

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