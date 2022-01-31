Убивший школьницу житель Урала получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Асбеста, который признан виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении СК России.

Отмечается, что он признан виновным по статьям об убийстве малолетнего, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Следствие и суд установили, что 12 ноября 2020 года подсудимый, будучи в состоянии наркотического опьянения, заманил 11-летнюю девочку к себе домой, после чего совершил в её отношении инкриминируемые ему преступления.

22 октября 2021 года в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.