Убивший школьницу житель Урала получил пожизненный срок
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«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении СК России.
Отмечается, что он признан виновным по статьям об убийстве малолетнего, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Следствие и суд установили, что 12 ноября 2020 года подсудимый, будучи в состоянии наркотического опьянения, заманил 11-летнюю девочку к себе домой, после чего совершил в её отношении инкриминируемые ему преступления.
22 октября 2021 года в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.