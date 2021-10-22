В Ленобласти раскрыли убийство ребёнка, совершённое в 2008 году

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В Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.
В Ленобласти раскрыли убийство ребёнка, совершённое в 2008 году
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

В Ломоносовском районе сотрудники угрозыска задержали 57-летнего уроженца Карелии, не имеющего постоянного места жительства и регистрации.

По данным следствия, в июне 2008 года около парка «Романовка» в Кингисеппе он встретил школьницу и пригласил её домой, где изнасиловал и убил.

Тело девочки нашли в августе 2008 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сразу найти преступника не удалось, но расследование продолжалось все последующие годы.

Задержанного передали в следственные органы. В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Ранее Nation News сообщало, что в Ульяновской области передано в суд дело об убийстве школьницы 20-летней давности.

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