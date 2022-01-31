Иммунолог Крючков дал прогноз стабилизации ситуации с COVID-19

Кандидат медицинских наук иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков выразил мнение, что ситуация с распространением COVID-19 в мире стабилизируется и станет более контролируемой к середине 2022 года.

«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии «омикрона». Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастёт. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать», — сказал Крючков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, снизится число госпитализаций.

При этом в России улучшение ситуации будет обусловлено формированием коллективного иммунитета, добавил врач.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».