Иммунолог Крючков дал прогноз стабилизации ситуации с COVID-19
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«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии «омикрона». Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастёт. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать», — сказал Крючков в эфире радио Sputnik.
По его мнению, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, снизится число госпитализаций.
При этом в России улучшение ситуации будет обусловлено формированием коллективного иммунитета, добавил врач.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».