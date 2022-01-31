Минсельхоз России не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году, но допускает возможность их повышения по отдельным позициям.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минсельхозе заявили, что принимаемые меры помогут обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции.

«Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — заявили в ведомстве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что группа Danone проинформировала ретейлеров о росте цены части ассортимента почти на 10% с февраля в связи с увеличением себестоимости производства.

28 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства ежедневно следить за уровнем цен на продукты.