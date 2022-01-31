Минсельхоз России не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году

Короткая ссылка
Министерство сельского хозяйства России сообщило, что не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году, но допускает возможность их повышения по отдельным позициям.
Минсельхоз России не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минсельхозе заявили, что принимаемые меры помогут обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции.

«Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — заявили в ведомстве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что группа Danone проинформировала ретейлеров о росте цены части ассортимента почти на 10% с февраля в связи с увеличением себестоимости производства.

28 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства ежедневно следить за уровнем цен на продукты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить