Минсельхоз России не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году
- Legion-Media
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минсельхозе заявили, что принимаемые меры помогут обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции.
«Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — заявили в ведомстве.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что группа Danone проинформировала ретейлеров о росте цены части ассортимента почти на 10% с февраля в связи с увеличением себестоимости производства.
28 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства ежедневно следить за уровнем цен на продукты.