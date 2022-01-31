«Ъ»: в МВД остались недовольны работой серверов на процессорах «Эльбрус»
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Отмечается, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации.
Это, в свою очередь, не позволяет обеспечить «достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».
В материале уточняется, что производитель оборудования знает о проблемах и намерен исправить ситуацию в новых поставках процессоров.
В МВД пока не прокомментировали эту информацию.
18 декабря стало известно, что технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.
Позднее в ведомстве сообщили об устранении технического сбоя в работе информационных ресурсов.