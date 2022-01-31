«Ъ»: в МВД остались недовольны работой серверов на процессорах «Эльбрус»

Руководство МВД России осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус», которые производит компания «МЦСТ». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации.

Это, в свою очередь, не позволяет обеспечить «достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

В материале уточняется, что производитель оборудования знает о проблемах и намерен исправить ситуацию в новых поставках процессоров.

В МВД пока не прокомментировали эту информацию.

18 декабря стало известно, что технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.

Позднее в ведомстве сообщили об устранении технического сбоя в работе информационных ресурсов.