«Ъ»: в МВД остались недовольны работой серверов на процессорах «Эльбрус»

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Руководство МВД России осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус», которые производит компания «МЦСТ». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
«Ъ»: в МВД остались недовольны работой серверов на процессорах «Эльбрус»
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Отмечается, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации.

Это, в свою очередь, не позволяет обеспечить «достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

В материале уточняется, что производитель оборудования знает о проблемах и намерен исправить ситуацию в новых поставках процессоров.

В МВД пока не прокомментировали эту информацию.

18 декабря стало известно, что технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.

Позднее в ведомстве сообщили об устранении технического сбоя в работе информационных ресурсов.

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