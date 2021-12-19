В МВД России заявили об устранении технического сбоя в работе информресурсов ведомства
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- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД Медиа».
Отмечается, что неполадки были связаны с коммунальной аварией в серверных помещениях — компьютеры, на которых хранятся данные по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.
«В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлён в полном объёме», — сообщили в МВД.
18 декабря стало известно, что технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.