В МВД России заявили об устранении технического сбоя в работе информресурсов ведомства

В МВД России сообщили об устранении технического сбоя в работе информационных ресурсов ведомства.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что неполадки были связаны с коммунальной аварией в серверных помещениях — компьютеры, на которых хранятся данные по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

«В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлён в полном объёме», — сообщили в МВД.

18 декабря стало известно, что технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.