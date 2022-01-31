«Известия»: эксперты прогнозируют возможность роста процента по ипотеке в России

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Участники рынка недвижимости прогнозируют рост ежемесячной платы по ипотеке за полгода на 21% в 2022 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на расчёт экспертов.
«Известия»: эксперты прогнозируют возможность роста процента по ипотеке в России
  • Legion-Media

В частности, замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что в случае оптимистичного прогноза подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платёж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет увеличится на 21%.

Она также считает, что переплата за весь срок пользования ипотекой возрастёт на 32%, при этом общая стоимость покупки с учётом суммы кредита и платы по процентам за весь срок — на 19%.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.

Владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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