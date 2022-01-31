«Известия»: эксперты прогнозируют возможность роста процента по ипотеке в России
- Legion-Media
В частности, замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что в случае оптимистичного прогноза подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платёж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет увеличится на 21%.
Она также считает, что переплата за весь срок пользования ипотекой возрастёт на 32%, при этом общая стоимость покупки с учётом суммы кредита и платы по процентам за весь срок — на 19%.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.
Владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.