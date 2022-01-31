В Пермском крае временно изменили порядок выписки рецептов для льготников

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В Пермском крае льготники, входящие в группу риска, смогут получить рецепт на лекарства, не выходя из дома.
В Пермском крае временно изменили порядок выписки рецептов для льготников
  • Legion-Media

Порядок выписки документов изменили временно в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщает URA.RU со ссылкой на Минздрав региона.

«Теперь пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение и при этом входящие в группы риска (возраст 60+, наличие сопутствующих заболеваний, ограничение двигательной активности), будут получать рецепты на дому», — уточняется на сайте правительства края.

Для того, чтобы получить рецепт, пациенту следует позвонить в свою поликлинику. После этого врач или фельдшер привезут необходимый документ к нему домой.

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.

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