Политолог Данилин высказался по поводу идеи повысить требования к регистрации партий

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Анастасия Румянцева
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT прокомментировал предложение внести изменения в федеральное законодательство в части повышения минимально допустимого числа членов партии с 500 до 5 тыс. человек.
Политолог Данилин высказался по поводу идеи повысить требования к регистрации партий
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«Я думаю, что такие изменения не нужны, мы уже проходили этот этап и видели, что он привёл к достаточно высокой деполитизации людей... Это снижение конкуренции, это снижение качества предложения для избирателя», — подчеркнул Данилин.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить требования к регистрации партий.

Он отметил, что весной 2012 года вступили в силу новые положения законодательства, снижающие минимально допустимое число членов политических партий до 500.

Однако, по мнению специалиста, многочисленные новые микропартии с количеством членов в несколько сотен не имеют возможности нормально функционировать и выполнять своё основное предназначение — участвовать в выборных кампаниях.

В своём обращении на имя главы комитета Совфеда по госстроительству Андрея Клишаса Орлов попросил оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения минимально допустимого числа членов партии с 500 до 5 тыс. человек.

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