В России предложили повысить требования к регистрации партий
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В обращении политолог отметил, что весной 2012 года вступили в силу новые положения законодательства, снижающие минимально допустимое число членов политических партий до 500.
Однако, по его мнению, многочисленные новые микропартии с количеством членов в несколько сотен не имеют возможности нормально функционировать и выполнять своё основное предназначение — участвовать в выборных кампаниях.
Абсолютно все данные политические организации не приобрели ни узнаваемости, ни электоральной поддержки хоть у какой-то зримой части общества, считает Орлов.
Многие из них, не выполнив требования об участии в выборах в течение семи лет, были ликвидированы в соответствии с законодательством. При этом действующие нормы не запрещают данным организациям повторно регистрироваться в обозримые сроки после ликвидации, более того, под прежним наименованием.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения минимально допустимого числа членов партии с 500 до 5 тыс. человек», — говорится в обращении.
Осенью в России также предложили разрешить гражданам вступать в политические партии с 16 лет.