В России предложили повысить требования к регистрации партий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить требования к регистрации партий. Копия письма на имя главы комитета Совфеда по госстроительству Андрея Клишаса есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что весной 2012 года вступили в силу новые положения законодательства, снижающие минимально допустимое число членов политических партий до 500.

Однако, по его мнению, многочисленные новые микропартии с количеством членов в несколько сотен не имеют возможности нормально функционировать и выполнять своё основное предназначение — участвовать в выборных кампаниях.

Абсолютно все данные политические организации не приобрели ни узнаваемости, ни электоральной поддержки хоть у какой-то зримой части общества, считает Орлов.

Многие из них, не выполнив требования об участии в выборах в течение семи лет, были ликвидированы в соответствии с законодательством. При этом действующие нормы не запрещают данным организациям повторно регистрироваться в обозримые сроки после ликвидации, более того, под прежним наименованием.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения минимально допустимого числа членов партии с 500 до 5 тыс. человек», — говорится в обращении.

Осенью в России также предложили разрешить гражданам вступать в политические партии с 16 лет.