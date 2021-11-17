В России предложили разрешить гражданам вступать в политические партии с 16 лет

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить в России возрастной ценз для вступления в партии. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что заметная часть молодёжи в возрасте 16—17 лет начинает интересоваться политикой, задумываться о политической карьере.

При этом, не имея возможности из-за законодательных ограничений участвовать в работе официально зарегистрированных политических партий, часть молодых людей находит способ реализовать себя в маргинальных политических силах, которые зачастую используют сомнительные и не всегда законные методы политической борьбы, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, что позволит значительной части политически активной молодёжи реализовать себя в рамках официально действующих организаций», — говорится в тексте обращения.

Орлов добавил, что законодательство сегодня позволяет гражданам избираться муниципальными депутатами даже в тех случаях, если день их совершеннолетия совпадает с днём голосования. При этом очевидно, что вести свою законную избирательную кампанию в такой ситуации кандидаты будут в возрасте 17 лет, но состоять в партии в данном возрасте они права не имеют.

Ранее Орлов предложил наделить работающих подростков правом голоса на выборах.