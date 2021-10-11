В России предложили наделить работающих подростков правом голоса на выборах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил допустить трудоустроенных подростков к выборам. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог напомнил, что по трудовому законодательству молодые люди с 16 лет имеют право заключать трудовые договоры, вести трудовую деятельность, осуществлять налоговые отчисления.

Фактически, как он отметил, данные граждане вступают во взрослую жизнь, начинают интересоваться вопросами правового регулирования трудовой деятельности и налоговой политикой.

При этом влиять на собственную жизнь с помощью участия в выборах в качестве избирателей они ещё не могут ввиду установленных возрастных ограничений, добавил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова высоко оценила явку на выборы в Госдуму 2021 года с учётом того, что голосование проходило в условиях пандемии коронавируса.