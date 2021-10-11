В России предложили наделить работающих подростков правом голоса на выборах

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил допустить трудоустроенных подростков к выборам. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
В России предложили наделить работающих подростков правом голоса на выборах
  • AP

В своём обращении политолог напомнил, что по трудовому законодательству молодые люди с 16 лет имеют право заключать трудовые договоры, вести трудовую деятельность, осуществлять налоговые отчисления.

Фактически, как он отметил, данные граждане вступают во взрослую жизнь, начинают интересоваться вопросами правового регулирования трудовой деятельности и налоговой политикой.

При этом влиять на собственную жизнь с помощью участия в выборах в качестве избирателей они ещё не могут ввиду установленных возрастных ограничений, добавил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова высоко оценила явку на выборы в Госдуму 2021 года с учётом того, что голосование проходило в условиях пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить