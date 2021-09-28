В России предложили сделать нерабочими дни голосования
- РИА Новости
В своём обращении политолог отметил, что летом 2020 года в законодательство была введена норма, позволяющая избирательным комиссиям проводить голосование на выборах и референдумах в течение трёх дней.
При использовании данного формата, как показали последние выборы в Госдуму, один из дней голосования выпадает на рабочую пятницу, когда многим избирателям физически сложнее посетить избирательные участки, отметил Орлов.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы», — говорится в обращении.
По мнению политолога, данное решение будет способствовать стимулированию граждан участвовать в выборах, повышению явки, созданию более комфортных условий участия в выборах избирателей.
Ранее ЦИК утвердила результаты проходивших с 17 по 19 сентября выборов в Госдуму.