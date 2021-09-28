В России предложили сделать нерабочими дни голосования

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать нерабочими дни голосования на выборах. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили сделать нерабочими дни голосования
  • РИА Новости

В своём обращении политолог отметил, что летом 2020 года в законодательство была введена норма, позволяющая избирательным комиссиям проводить голосование на выборах и референдумах в течение трёх дней.

При использовании данного формата, как показали последние выборы в Госдуму, один из дней голосования выпадает на рабочую пятницу, когда многим избирателям физически сложнее посетить избирательные участки, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы», — говорится в обращении.

По мнению политолога, данное решение будет способствовать стимулированию граждан участвовать в выборах, повышению явки, созданию более комфортных условий участия в выборах избирателей.

Ранее ЦИК утвердила результаты проходивших с 17 по 19 сентября выборов в Госдуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить