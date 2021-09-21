Не прошедшим в Госдуму партиям предложили выделять места в Общественной палате

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить места в Общественной палате партиям, которые не прошли в Госдуму. Копия письма на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что на выборах в Госдуму определённое число партий традиционно не могут преодолеть необходимый барьер в 5%. При этом, по его словам, набравшие более 1% голосов партии имеют уже значительную поддержку — от нескольких сотен тысяч до более 1 млн голосов избирателей.

«В целях развития данных малых политических организаций, уже имеющих свой существенный электорат, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления политическим партиям, набравшим на выборах в Госдуму более 1%, но не преодолевших необходимый барьер, мест по квоте в Общественной палате Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

Орлов отметил, что, получив возможность работать в Общественной палате, представители данных партий смогут вести активную общественно-политическую жизнь, участвовать в обсуждении и рассмотрении законодательных проектов и т.д.

В настоящее время, в соответствии с законодательством, представители партий не могут выдвигаться в качестве кандидатов в Общественную палату.

Ранее стало известно, что Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы в Госдуму с точки зрения конкурентности, открытости и честности.