Школьников Тувы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
В правительстве региона пояснили, что соответствующие меры были приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
«Наступающий невидимый враг вынуждает нас принимать более жёсткие меры ради защиты здоровья людей и детей в частности», — цитирует пресс-служба главу республики Владислава Ховалыга.
Ранее в регионе до 1 апреля запретили массовые мероприятия из-за сложной ситуации с COVID-19 и выявленных случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса.