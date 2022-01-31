Школьников Тувы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

С 31 января по 7 февраля всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений Тувы переводят на дистанционный формат обучения.

В правительстве региона пояснили, что соответствующие меры были приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Наступающий невидимый враг вынуждает нас принимать более жёсткие меры ради защиты здоровья людей и детей в частности», — цитирует пресс-служба главу республики Владислава Ховалыга.

Ранее в регионе до 1 апреля запретили массовые мероприятия из-за сложной ситуации с COVID-19 и выявленных случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса.