В Туве запретили массовые мероприятия до 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кызыла на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня на аппаратном совещании главы Республики Тыва Людмила Салчак (главный санитарный врач региона) объявила о запрете массовых мероприятий до 1 апреля», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что речь идёт в том числе о спортивных, творческих, семейных, религиозных и развлекательных мероприятиях. Также до особого распоряжения будет приостановлена работа игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что в регионе выявили первые два случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.