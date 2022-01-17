В Туве запретили массовые мероприятия до 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом

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В Республике Тыва запретили массовые мероприятия до 1 апреля из-за сложной ситуации с COVID-19 и выявленных случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса.
В Туве запретили массовые мероприятия до 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кызыла на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на аппаратном совещании главы Республики Тыва Людмила Салчак (главный санитарный врач региона) объявила о запрете массовых мероприятий до 1 апреля», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что речь идёт в том числе о спортивных, творческих, семейных, религиозных и развлекательных мероприятиях. Также до особого распоряжения будет приостановлена работа игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что в регионе выявили первые два случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

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