В подмосковном Серпухове три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
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Отмечается, что ЧП произошло по адресу: посёлок Большевик, улица Карпова, дом 26.
«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошёл хлопок газа, разрушена половина дома. В результате происшествия пострадали три человека», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Спасатели уточнили, что в результате взрыва пожара не последовало.
Ранее стало известно, что при пожаре в частном доме в селе Калёново Иволгинского района Бурятии погибли три человека.