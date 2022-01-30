В подмосковном Серпухове три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Серпухове пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Отмечается, что ЧП произошло по адресу: посёлок Большевик, улица Карпова, дом 26. «По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошёл хлопок газа, разрушена половина дома. В результате происшествия пострадали три человека», — приводит ТАСС сообщение министерства. Спасатели уточнили, что в результате взрыва пожара не последовало. Ранее стало известно, что при пожаре в частном доме в селе Калёново Иволгинского района Бурятии погибли три человека.