Врач Тяжельников рекомендовал не принимать горячую ванну при заболевании ОРВИ

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Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал не принимать горячую ванну при заболевании ОРВИ.
Врач Тяжельников рекомендовал не принимать горячую ванну при заболевании ОРВИ
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«Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный (на пять-семь минут) тёплый, но не горячий душ. Главное — не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается», — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Он напомнил о важности поддержания комфортной температуры воздуха в комнате.

Ранее Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ. Подробнее — в материале RT.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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