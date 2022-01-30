Врач Тяжельников рекомендовал не принимать горячую ванну при заболевании ОРВИ

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал не принимать горячую ванну при заболевании ОРВИ.

«Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный (на пять-семь минут) тёплый, но не горячий душ. Главное — не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается», — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Он напомнил о важности поддержания комфортной температуры воздуха в комнате.

Ранее Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ. Подробнее — в материале RT.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».