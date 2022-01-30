Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поддержала идею по выплате пенсий бездомным

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова поддержала поручение президента России Владимира Путина о сборе идей по регистрации лиц без определённого места жительства и механизмов выплаты им пенсий.

«В числе лиц, не имеющих определённого места жительства, оказываются и выпускники детских домов и интернатных учреждений, которые выросли, но не смогли устроить свою дальнейшую жизнь», — сказала она.

По её мнению, не все из них получают положенное им по закону жильё, многие покидают учебные заведения, которые им давали регистрацию, и в результате оказываются в положении бездомности или бродяжничества.

Ранее Путин поручил правительству совместно с региональными органами власти до 1 мая разработать предложения по улучшению механизмов регистрации лиц без определённого места жительства, выплат им пенсий и оказания медицинской помощи.