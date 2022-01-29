Путин поручил представить идеи по улучшению механизмов регистрации бездомных в России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными органами власти до 1 мая разработать предложения по улучшению механизмов регистрации лиц без определённого места жительства, выплат им пенсий и оказания медицинской помощи.
Путин поручил представить идеи по улучшению механизмов регистрации бездомных в России
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«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения... о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определённого места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер поручил представить идеи о реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания.

Путин также попросил разработать предложения о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают социальную поддержку и медицинскую помощь этой группе лиц.

В июле 2021 года зампредседателя правительства России Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину изучить возможность постановки бездомных в очередь на социальный наём жилья.

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