Бездомных в России могут поставить в очередь на соцнаём жилья

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину изучить возможность постановки бездомных в очередь на социальный наём жилья.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в соцсфере.

В документе говорится, что ведомствам поручено проработать предложение членов совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс России «в целях обеспечения возможности принятия лиц без определённого места жительства на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях», которые предоставляются по договорам соцнаёма, «с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина».

Минфин и Минстрой должны будут подготовить доклад по выполнению поручения до 20 сентября.

Также Голикова поручила Минтруду и МВД «проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определённого места жительства», в том числе необходимость уточнения понятия «гражданин без определённого места жительства».

Министерствам также поручено разработать критерии, по которым граждан будут относить к категории лиц без определённого места жительства. Кроме того, ведомства должны разработать порядок ведения реестра таких граждан.

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» отмечал, что до конца 2026 года необходимо значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. Он подчёркивал, что в целом задача заключается в существенном повышении достатка российских семей и доходов граждан.